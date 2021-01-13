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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء في المهد بأحياء شرق وغرب والعامرية ثانٍ

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:38 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء
هبه عويضه
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من خلال وحدة الإزالة الفورية والأحياء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

وتحفظت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى، على عدد 2 حفار كانا يستخدمان فى أعمال حفر بدون ترخيص بالأرض الكائنة 7 شارع الإبيارى.

وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع، من خلال وحدة الإزالة الفورية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أبيس الثانية، وإزالة المخالفات المكونة من شدة خشبية والتحفظ على ٧٠ لوحا خشبيا.

كما انتقلت وحدة الإزالة الفورية لموقع الإشارة الواردة من غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، التي تُفيد بوجود أعمال بناء مخالف بشارع ١٣ قرية الزهور بمنطقة أبيس، دائرة قسم ثانٍ الرمل، وأوقفت الأعمال في حينه.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة تم فيها إيقاف أعمال مخالفة بمصنع كائن بالمنشية الجديدة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك، شنت وحدة الإزالة الفورية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حملة تم خلالها إزالة أسوار ومبان بالطوب الأبيض بنجع حبون، وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية مصطفى إسماعيل.

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