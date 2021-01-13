«عمومية مياه سوهاج» تجدد الثقة لمجلس الإدارة لمدة عام





وافقت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، برئاسة المهندس ممدوح رسلان على التجديد لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لمدة عام، برئاسة اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، وعضوية السكرتير العام لمحافظة سوهاج ووكيل وزارة الصحة بسوهاج ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ووكيل وزارة الموارد المائية والرى، و4 أعضاء ممثلين عن العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.