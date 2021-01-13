«تعاني صعوبة في التنفس».. آخر تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي





كشفت مصادر من أحد أقارب الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن حالتها الصحية الآن صعبة، وهي متواجدة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن حالة أبناء الداعية عبلة الكحلاوي سيئة جدا خاصة بعد دخول الأخيرة غرفة العناية المركزة.وأشارت المصادر إلى أن حالتها الصحية صعوبة بالتنفس، وهو ما جعل الأطباء يضعون لها جهاز الأكسجين بشكل كامل.