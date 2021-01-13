رئيس فيراري: لوكلير يمكنه تحدي هاميلتون في سباقات «فورمولا 1»





يعتقد ماتيا بينوتو، رئيس فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، أن شارل لوكلير يمكنه تحدي البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، إذا "حصل على السيارة المناسبة".وقال بينوتو في مقابلة مع محطة (سكاي سبورتس) أذيعت- اليوم الأربعاء- "أعتقد أن لوكلير يمتلك الكثير من المواهب. إذا كانت لديه السيارة المناسبة، فأنا متأكد من أنه يستطيع تحدي لويس هاميلتون".وأكد بينوتو أيضا أنه لا يشعر بالندم عقب إخفاقه في تحقيق شراكة مع هاميلتون، وأوضح بينوتو "لا أعتقد أنه سيكون هناك ندم لأنه في النهاية عندما اتخذنا بعض القرارات، كنا نعتقد أنها كانت قرارات صائبة واليوم لدينا سائق رائع مثل شارل الذي يمكننا استثمار جهوده كثيرا في فيراري".وبعد موسم باهت قضاه فيراري في العام الماضي، انفصل الفريق عن السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق أربع مرات، فيما تعاقد مع كارلوس ساينز، من فريق مكلارين.وشدد بينوتو "اتخذنا خياراتنا وأعتقد أننا مع كارلوس سنكون أقوياء للغاية. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ندم".يذكر أن الموسم الجديد لسباقات فورمولا1 سوف يبدأ في 28 مارس القادم، بسباق جائزة البحرين الكبرى، عقب تأجيل السباق الافتتاحي التقليدي للموسم في أستراليا إلى 21 نوفمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.