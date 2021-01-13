رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

رئيس فيراري: لوكلير يمكنه تحدي هاميلتون في سباقات «فورمولا 1»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:35 م
ماتيا بينوتو، رئيس
ماتيا بينوتو، رئيس فريق فيراري
وكالات
طباعة
يعتقد ماتيا بينوتو، رئيس فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، أن شارل لوكلير يمكنه تحدي البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، إذا "حصل على السيارة المناسبة".

وقال بينوتو في مقابلة مع محطة (سكاي سبورتس) أذيعت- اليوم الأربعاء- "أعتقد أن لوكلير يمتلك الكثير من المواهب. إذا كانت لديه السيارة المناسبة، فأنا متأكد من أنه يستطيع تحدي لويس هاميلتون".

وأكد بينوتو أيضا أنه لا يشعر بالندم عقب إخفاقه في تحقيق شراكة مع هاميلتون، وأوضح بينوتو "لا أعتقد أنه سيكون هناك ندم لأنه في النهاية عندما اتخذنا بعض القرارات، كنا نعتقد أنها كانت قرارات صائبة واليوم لدينا سائق رائع مثل شارل الذي يمكننا استثمار جهوده كثيرا في فيراري".

وبعد موسم باهت قضاه فيراري في العام الماضي، انفصل الفريق عن السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق أربع مرات، فيما تعاقد مع كارلوس ساينز، من فريق مكلارين.

وشدد بينوتو "اتخذنا خياراتنا وأعتقد أننا مع كارلوس سنكون أقوياء للغاية. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ندم".

يذكر أن الموسم الجديد لسباقات فورمولا1 سوف يبدأ في 28 مارس القادم، بسباق جائزة البحرين الكبرى، عقب تأجيل السباق الافتتاحي التقليدي للموسم في أستراليا إلى 21 نوفمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.


موضوعات متعلقة

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

حكاية الرقصة التي عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير