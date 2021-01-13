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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 27 عاملًا بالوحدة المحلية بمنية محلة دمنة للتحقيق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:45 م
إحالة عاملًا
إحالة عاملًا
الدقهلية : عمرو الحوتى
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زار عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة خلال توجهه لفحص إحدى الشكاوى بالقرية.

وأثناء الزيارة تبين عدم وجود 27 من العاملين بالوحدة، وتم رفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.

وقام نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بإجراء معاينة على الطبيعة لأحد المباني استجابة لشكوى أحد المواطنين.

وبفحص الرخصة ومطابقتها مع الوضع على الطبيعة تبين سلامة المبنى والتزامه بالمواصفات الفنية والرسم الهندسي.


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