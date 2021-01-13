إحالة 27 عاملًا بالوحدة المحلية بمنية محلة دمنة للتحقيق





زار عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة خلال توجهه لفحص إحدى الشكاوى بالقرية.وأثناء الزيارة تبين عدم وجود 27 من العاملين بالوحدة، وتم رفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.وقام نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بإجراء معاينة على الطبيعة لأحد المباني استجابة لشكوى أحد المواطنين.وبفحص الرخصة ومطابقتها مع الوضع على الطبيعة تبين سلامة المبنى والتزامه بالمواصفات الفنية والرسم الهندسي.