«الأغذية الأوروبية» توافق على استخدام يرقات الخنفساء الداكنة في الأغذية









توقعت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية عودة ظهور الأغذية المصنوعة من دود "ميل وورم" الأصفر المجفف على أرفف البقالة في أوروبا، سواء كانت في هيئة ألواح طاقة أو مكرونة أو بسكويت.وذكرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تقييما وجد أن دود "ميل وورم" الأصفر سواء كان في شكله الكامل أو في هيئة مسحوق، يلائم الاستهلاك البشري.يشار إلى أن ميل وورم الأصفر، هو نوع من يرقات الحشرات، ووجد التقرير أنها تنتمي لأسرة الخنفساء الداكنة التي تتألف "في الأساس من البروتين والدهون والألياف".وهذا هو أول تقييم شامل من جانب الهيئة ومقرها إيطاليا لـ"منتج غذائي قائم على الحشرات". ويرجع الأمر الآن للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتقرير منح الموافقة على ذلك من عدمه.