سياسى تركى يكشف وصية لأربكان قبل وفاته: ابعدوا أردوغان عن السلطة

كشف نائب محافظة قونية بالبرلمان التركي، عن حزب الشعب الجمهوري، والمؤسس السابق لحزب العدالة والتنمة الحاكم في تركيا، عبداللطيف شنر، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء التركي الأسبق، نجم الدين أربكان، الذي يعد بمثابة مُعلم للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، قال له قبل وفاته بفترة قصيرة: «إن سياسة أردوغان ستقود البلاد إلى الظلام».وأكد السياسي المقرب من أردوغان سابقًا، أن نجم الدين أربكان قال «إن الدولة ستسير إلى الظلام بسبب سياسة أردوغان»، وفقا لموقع تركيا الآن.وأشار شنار إلى أن أربكان أوصى المقربين منه بفعل ما يستطيعون لكي لا يصل أردوغان إلى السلطة، قائلا: «لهذا افعلوا ما بوسعكم حتى تبعدوه عن السلطة».ويعد عبداللطيف شنر، أحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية، وبسبب انحرافات أردوغان عن أهداف الحزب، انفصل عنه، لينضم لأكبر أحزاب المعارضة، ويستمر في نضاله ضد سياسات الرئيس التركي.