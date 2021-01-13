رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:29 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدينة طنطا، للوقوف على آخر تطورات أعمال الرصف بالمدينة، حيث تفقد شارع الإسكندرية، الذي يُعْتَبَر محورا حيويا يربط ما بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ الغربية، وتابع المحافظ رفع كافة الأكشاك المتواجدة على الرصيف، والانتهاء من ٥٠٪ من أعمال تطوير الرصيف ووضع الإنترلوك في الشارع.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بميدان المحطة وأعمال تطوير شارع السكة الجديدة المؤدى إلى مسجد السيد البدوي، حيث تابع تركيب التندات واليُفَطْ بشكل موحد لكافة المحال التجارية الموجودة بالشارع ضمن خطة تطوير منطقة السيد البدوي.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش المرشحة في مرحلته الثالثة، موجهًا المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة تمهيدًا لأعمال الرصف.

واختتم المحافظ جولته بتفقد ما تم إنجازه من أعمال وضع طبقة الأسفلت لأرضية العنابر بمشروع محطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم، الذي يتكون من ٨ عنابر (٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض)، حيث يتكون كل عنبر من ٣ خطوط، ومسند إلى إحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة ٤٠ مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيسي حي أول وثان طنطا، حيث شدَّد المحافظ على رئيس حي أول طنطا برفع الأتربة والقمامة المتواجدة على كوبري هيلانة بصفة دورية.

موضوعات متعلقة

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

حكاية الرقصة التي عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير