ميار شريف.. قصة أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام

لم تتوقف مصر عن إبهار العالم بلاعبيها في مختلف الألعاب الرياضية، نموذج رياضي جديد يحتذى به في لعبة كرة التنس، وأصبحت لاعبة التنس المصرية "ميار شريف" الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" التريند الأول على تويتر بعد تحقيقها إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما تأهلت إلى الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، لتصبح أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة للتنس لتخوض منافسة مع الأمريكية سيرينا ويليامز، والرومانية سيمونا هاليب، والتشيكية كارولينا بلسكوفا.





- حياتها: اسمها ميار شريف أحمد عبدالعزيز، ولدت في القاهرة في 5 مايو 1996، تخرجت من مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014، لديها 3 شقيقات، والتحقت بشقيقتها بجامعة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن تنتقل إلى جامعة ببردين، وتخرجت عام 2018 بشهادة في الطب الرياضي.



- بداياتها:

بدأت ميار شريف التدريبات على لعب التنس في الخامسة من عمرها، ولمعت موهبتها خلال مراحل الناشئين ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم في سن الـ 16 عام، وبعد إنهائها مرحلة التعليم الثانوية وتخرجها من المدرسة ابتعدت ميار عن المشاركة في مسابقات الناشئين، بسبب عدم تمكنها من تحمل تكلفة السفر، ولم تكمل مسيرتها في أكاديمية أليكانتي الإسبانية لأسباب مادية، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة لتكمل دراستها الجامعية.



- إنجازاتها: خلال دراستها الجامعية تألقت بشدة في البطولات الجامعية، وحصلت على العديد من الجوائز والبطولات الفردية، واختيرت كلاعبة العام على أكثر من صعيد أبرزها في مؤتمر الساحل الغربي عام 2018، وحققت إنجاز في تاريخ جامعتها بعدما أصبحت رابع لاعبة فقط في تاريخ ببردين تصل إلى نصف نهائي بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، وصنفت كثالث أفضل لاعبة تنس في تاريخ ببردين بعدما أنهت عامها الأخير بالجامعة بـ 19 فوزًا مقابل هزيمة واحدة فقط.

بعد تخرجها من الجامعة، عادت للاحتراف وصعدت بسرعة وبدأت مسيرتها وهي غير مصنفة مع بداية موسم 2019، لتحصد 6 ألقاب في دورة كرة التنس للسيدات محققة 71 فوز مقابل 17 هزيمة، منها سلسلة مبهرة من الفوز المتتالي وصلت إلى 26 مباراة بـ 46 شوط لتكون في المركز 212 عالميًا.

في أغسطس 2019 تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب ونجاحها قادها للمشاركة الأولى في بطولات الجراند سلام وشاركت في بطولة أستراليا المفتوحة لكنها ودعتها من الجولة الأولى بهزيمتها أمام الصينية آن لي.

في أغسطس الماضي استطاعت المصرية التأهل إلى الدور الرئيس في بطولة براج المفتوحة، لتصبح ثاني مصرية فقط في التاريخ تشارك على هذا المستوى منذ مروة علواني عام 1999، ثم ودعت المسابقة على يد الألمانية لورا سيجموند.



- عودتها الى البطولات العالمية:

عودة النجمة المصرية إلى بطولات الجراند سلام جاءت قوية مع مشاركتها في المراحل التمهيدية لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"، وخسرت أقل عدد أشواط بين جميع المشاركات بـ14 شوط فقط، لتكسب كل من الكولومبية "ماريا كاميلا " والأمريكية "كاتي ماكنالي" والإيطالية "جوليا مونتيكوني".

