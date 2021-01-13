البابا فرنسيس يتلقى لقاح كورونا في الفاتيكان

تلقى البابا فرنسيس، (84 عاما)، اليوم الأربعاء، اللقاح المضاد لكوفيد- 19 في اليوم الأول من حملة التلقيح التي أطلقتها دولة الفاتيكان، وفق ما أفاد صحفيان قريبان من الحبر الأعظم.وذكر هذان الصحفيان المتخصصان في شئون الفاتيكان والعاملان في صحيفة "لا ناسيوني" الأرجنتينية المعروفة ومجلة "أمريكا" اليسوعية الأمريكية، أن البابا تلقى اللقاح، الأربعاء، عند مدخل قاعة البابا بولس السادس في الفاتيكان.ولم يؤكد الفاتيكان حتى الآن هذه المعلومة، لكن المتحدث باسمه ماتيو بروني أعلن عن بدء حملة التلقيح التي تشمل نحو خمسة آلاف من سكان الفاتيكان وموظفيه.وفي مقابلة متلفزة بثت مساء الأحد، أكد البابا أنه "أخذ موعدا" لتلقي اللقاح، معتبرا أن رفض تلقيه يشكل "نكرانا انتحاريا"، ومشددا على كونه "خيارا أخلاقيا" لحماية حياة الآخرين.ومن شأن تلقيح البابا أن يريح أوساطه، خصوصا أنه لا يضع غالبا كمامة، فضلا عن إصابة الكثير من القريبين منه بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الأخيرة.