السيسي في افتتاح مونديال اليد: سنتجاوز محنة كورونا

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.





وقال الرئيس في كلمته: "أرحب بكم ضيوفًا كرامًا على أرض الكنانة مصر، أكبر تجمع رياضي في أرض مصر، وهي رسالة أؤكد بها أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كوورنا".





وأضاف: "سنتجاوز تلك المحنة ونحن أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات وأكثر تفهما في قيم الحياة والتعايش السلمي بين الشعوب، بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة كرة اليد للرجال لعالم 2021".



