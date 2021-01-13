خاص.. لاعب منتخب تشيلى يتحدى: واثقون من قدرتنا على هزيمة فراعنة اليد

تحدث إيروين فيختمان، لاعب المنتخب التشيلي لاعب فريق أديمار ليون الإسباني، عن المباراة المنتظرة التي ستجمعهم بالمنتخب المصري، اليوم الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر ٢٠٢١ ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد.





وقال فيختمان في تصريحات خاصة لـ"الكابتن": نأمل في تحقيق التأهل للدور القادم، ومن أجل ذلك يجب علينا الفوز في المباريات.. نضع كل الطاقة والتركيز من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مصر اليوم.





وأضاف: علي الورق نحن أضعف منتخب في المجموعة، وعلي الورق منتخب مصر المرشح للفوز بالمباراة، لكننا أثبتنا في بطولة العالم الماضية أنه يمكننا تحقيق المفاجآت ويمكننا الفوز علي المنتخبات الكبيرة.





وتابع قائلا: مستعد للمباراة، علي الصعيد الشخصي فأي مباراة أمام البلد المضيف، تزيد من حماستي بشكل كبير، استعدينا جيدا للمباراة من أجل تحقيق الفوز وواثقون من قدرتنا علي ذلك، سنحاول وضع منتخب مصر في موقف صعب، متحمس جدا للمباراة.







