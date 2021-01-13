تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة اليد النهائية للمونديال بعد استبعاد 4 لاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، 20 لاعبا، في القائمة النهائية لمونديال اليد بعد استبعاد 4 لاعبين اليوم الأربعاء، الذي يشهد افتتاح البطولة.





واستبعد الإسباني جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب اليد عبدالرحمن حميد وأحمد خيري وخالد وليد وأحمد عادل، حيث تم الإبقاء عليهم داخل المعسكر تحسبا للاستعانة بخدماتهم طوال فترة البطولة.





وضمت قائمة اللاعبين كلا من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبدالرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.