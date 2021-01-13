أشرف عطية: أسوان عاصمة الذهب ولابد أن تأخذ حقها في كافة المجالات

شهدت بلازا درة النيل بمدينة أسوان، وأحد المشروعات التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر صحفي، حضره محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.وقال اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، خلال المؤتمر: "أسوان عاصمة الذهب ولابد أن تأخذ حقها في كل المجالات، ولدينا مشروعات كبيرة جدًا سيتم افتتاحها حتى نهاية شهر يناير الجاري بكل القطاعات، تزامنًا مع احتفال عيد أسوان القومي، والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل.وتابع: "أسوان تستاهل مننا كده تستاهل إننا نتعب علشان نوصلها للشكل اللي يليق بيها''.