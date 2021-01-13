السودان: الإمارات تعرض تقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة



وقالت وكالة الأنباء السودانية، مساء اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار جهد إمارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة.



وأكد مصدر سوداني أن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري بالخرطوم واستمع لموقف السودان في هذا الملف المهم. ‏ وقالت وكالة الأنباء السودانية، مساء اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار جهد إمارتي لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا لكسر جمود مفاوضات سد النهضة.وأكد مصدر سوداني أن الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري بالخرطوم واستمع لموقف السودان في هذا الملف المهم. ‏



‏وكشف المصدر عن أن المبادرة الإماراتية لم تأت بطلب من السودان.



وكان السودان أعلن تجميد مشاركته في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي والإصرار على تجاهل مقترحات مصر والسودان.





اختتم وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإماراتية زيارة للسودان استغرقت يوما واحدا من أجل التوسط في ملف سد النهضة الإثيوبي.