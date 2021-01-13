«مياه الإسكندرية»: متابعة ضغوط المياه استعدادًا لكأس العالم لليد





تابع أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، استعدادات الشركة لتأمين احتياجات مياه الشرب بالمناطق والفنادق التى تستقبل الوفود المشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التى تنظمها مصر حيث تقام المباريات بالصالة المغطاة باستاد برج العرب.وتفقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جميع المحطات والروافع المغذية لمنطقة برج العرب، بالإضافة إلى توفير سيارات مياه نقية للدفع بها حال الحاجة.وحسب بيان للقابضة، شدد المهندس أحمد جابر على جميع العاملين بضرورة توفير المياه طوال فترة البطولة على مدار اليوم بالضغوط المناسبة وضرورة توفير مصادر بديلة فى حالة حدوث أى ظروف طارئة.كما عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات بالشركة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة المستمرة لانتظام أعمال التشغيل والصيانة وإنهاء أي أعمال اصلاحات فى اسرع وقت ممكن.