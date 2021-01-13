رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتابع تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، الأربعاء؛ لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجهًا بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة فى ظل وضوح الملكية فى هذه المدن.

وأكد وزير العدل أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.

وأضاف أن الوزارة أنشأت نظامًا إلكترونيًا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري؛ وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم.

ولفت مروان إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيًا اعتبارًا من شهر يونيو 2020، في محافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بحي بورفؤاد، وربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وجار تغذية النظام ببيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وأعداد العقود المُسجلة عليه حتى الآن، حيث يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث، ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.

وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال الوزير إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مونديال كرة اليد: نرحب بضيوف مصر في أكبر تجمع رياضي

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

حكاية الرقصة التي عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير