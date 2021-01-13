مقتل وزير الخارجية الإثيوبى السابق على يد الجيش

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم، عن مقتل القيادي بجبهة تحرير تجراي ووزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين في عملية عسكرية يشنها الجيش ضد إقليم تيجراي.ويشن الجيش الإثيوبي منذ العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيجراي في إقليم تيجراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي.وسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى جراء الحرب فيما فر الآلاف من المواطنين إلى الدول المجاورة هربا من الحرب التي يشنها الجيش.