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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:14 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد واللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

أصدر المحافظ خلال الاجتماع قراراََ بسحب جميع الأراضي المخصصة بمبادرة النخيل وغيرها من المشروعات الزراعية من المستثمرين غير الجادين، الذين لم يلتزموا بمعدلات التنفيذ ولم يتخذوا أي خطوات جادة للبدء في المشروع ما لم تكن هناك أي معوقات إدارية.

وشدد المحافظ على متابعة الالتزام بقرار منع زراعة الأرز حفاظًا على المخزون الجوفي مع السماح بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف بعد الحصول على تصريح من مديرية الري.

وأشار الزملوط إلى انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قري مركز الفرافرة البالغ عددها ٢٥ ضمن ٥٠ مركزا على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرهم ورفع كفاءة، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة والمتابعة اليومية لأرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.

كما وجه بتنفيذ مراجعات نهائية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع العناصر المتميزة من الكوادر التعليمية لخدمة طلاب المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد الزملوط ضرورة ربط خريجي مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها مديرية القوى العاملة لتدريب الشباب على المهن الحرفية، بسوق العمل من خلال الاستعانة بهم في المشروعات التي تنفذها المحافظة لإكسابهم الخبرة وإتاحة فرص عمل لهم.
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد
سحب الأراضي المخصصة بـ«النخيل» من غير الجادين بالوادي الجديد

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