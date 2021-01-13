«سوبر بابا».. عدسة سيد حسن توثق حنان الأب (صور)

"‏لا حب كحب الأب، فهو العضد والسند، هو كنز الحياة، البطل الأساسي في جميع الحكايات، فكل الآباء أبطال خارقين، ومن يتهاون في حق أبناءه خارج عن الفطرة"، هذا ما أكدته عدسة سيد حسن، أثناء مباراة بين أسمنت حلوان، ونادي الغابة، بدوري الدرجة الثانية.الأب كالعمر لا يعوض مرتين، هو السند والحماية والأمان، هذا هو ما ترجمه الأب أثناء وقوفه أكثر من 90 دقيقة ليلتقط لابنه فيديو أثناء مباراة أمس، الذي كان ابنه جزء منها، يروي سيد حسن: "امبارح كنت بصور ماتش أسمنت حلوان ونادي الغابة اللي لفت نظري وقفة الأب دا طول الماتش بيصور ابنه طول الماتش فيديو".وتابع حسن أنه لم يكل أو يمل لوهلة، بل استمر طوال الشوطين ممسكًا بهاتفه ليسجل لحظات ابنه بكل فخر واعتزاز، موضحا: "مفيش هجمة جت عليه غير لما صورها وحقيقي كنت مبسوط جدا باللحظة دي".