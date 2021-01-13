اعترافات الشرطي المزيف المتهم بالاستيلاء على بضائع شركة بشبرا

أدلى المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة والاستيلاء على بضائع من شركة بمنطقة شبرا مصر باعترافات تفصيلة أمام النيابة العامة.وقال في التحقيقات: "كنت محتاج بضاعة وقلت ليهم إني ضابط، فالناس حست إن فلوسها مضمونة"، مضيفًا: "كان معايا كارنيه باسم ضباط ومحدش يقدر يرفض طلب".تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد خالد سيف، مفتش مباحث شبرا مصر يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغًا من صاحب شركة مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه ادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، أدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدونا عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.