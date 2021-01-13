«تعليم بلا حدود» يحدد مطالبه من لجنة تعليم النواب

طالبت فاطمة فتحي، أدمن جروب تعليم بلا حدود، لجنة التعليم الجديدة بمجلس النواب في دورته الجديدة بالمحافظة على مصالح الطلاب، مؤكدة أنه ستتم مناقشة نظام الثانوية التراكمية:" لا نسعي لإلغائها، إنما بعض النقاط التي تضمن مستوى تعليميا أفضل".أضافت أدمن تعليم بلا حدود أن نظام الثانوية التراكمية طُبّقت فيما سبق، لكن بدون التابلت، وعانت منها الأسر المصرية في الضغط العصبي واستنزاف مدخراتهم خلال العامين الماضيين، مؤكدة أنه مع النظام الجديد فإن كل ما يطلبه أولياء الأمور أن يكون الصف الأول تجريبيا لهم، خاصة أن النظام جديد سيطبق عليهم، وسيكون هؤلاء الطلاب منتهين من ضغط الشهادة الإعدادية.وأوضحت أن بذلك الأمر سيكون العام 4 امتحانات، كما كان مقررًا له عند الإعلان عن التراكمية من أعوام سابقة، إضافة إلى أن نظام التحسين لن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة إذا ما طبق بمبالغ مالية ضخمة كمان أعلن عنها.