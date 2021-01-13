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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطلق حملات تطعيم في جميع أيام الأسبوع

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:33 م
بريطانيا تطلق حملات
بريطانيا تطلق حملات تطعيم
وكالات
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تعتزم السلطات البريطانية إجراء عمليات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة "في أقرب وقت ممكن" من أجل تسريع الحملة الحالية، على ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء.
وتخطط بريطانيا، التي تواجه تفشي فيروس كورونا المتحور الذي يعتبر أشد عدوى، لتطعيم من تزيد أعمارهم على السبعين عاما ومقدمي الرعاية، أي نحو 15 مليون شخص، بحلول منتصف فبراير.

أعلن جونسون أمام النواب: "سنعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أقرب وقت ممكن" موضحا: "في الوقت الحالي، نحن مقيدون باستلام اللقاحات"، ولم يذكر أي تفاصيل عن ذلك أو عن الأشخاص المستهدفين.

باشرت بريطانيا حملتها في 8 ديسمبر، مع لقاحي فايزربايونتيك واسترازينيكا أكسفورد، وشملت حتى الآن أكثر من 2.4 مليون شخص.

يمنح ذلك الأمل لسلطات الكيانات الأربع في المملكة المتحدة لتكون قادرة على رفع الإغلاق المفروض للحد من انتشار الوباء.

وفي أسكتلندا، أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون الأربعاء عن تشديد القيود من خلال حظر خدمة الطلبات الخارجية للمحلات التجارية وشرب الكحول في الأماكن العامة.

أودى الوباء بحياة أكثر من 83 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

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