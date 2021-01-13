تامر حسني يشوق الجمهور لـ «ارفع إيدك»: انتظروني في حفل مونديال اليد





حرص تامر حسني على تشويق جمهوره لأغنية حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".وكتب: "انتظروني إن شاء الله اليوم في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد لتقديم الأغنيه الرسميه للبطوله بعنوان (اارفع إيدك ) الساعه ٥,٤٠ عصرا بتوقيت القاهره على قنوات OnTime sports".وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".