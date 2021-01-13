ملك النرويج وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

ذكر القصر الملكي في النرويج أن الملك هارالد الخامس وعقيلته الملكة سونيا أخذا للتطعيم ضد مرض كوفيد- 19، اليوم الأربعاء.وكلاهما يبلغان 83 عاما من العمر، وبالتالي فهما معرضان للإصابة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.وجاء في بيان القصر الملكي أنهما سوف يتلقيان جرعتهما التالية خلال نحو ثلاثة أسابيع.وكان الملك والملكة قد عزلا نفسيهما من وقت لآخر من العام الماضي بما في ذلك نوفمبر، بعدما جاءت نتائج تحليل أحد الموظفين بالقصر إيجابية لفيروس كورونا.كما أنهما عزلا نفسيهما في مارس، تماشيا مع توجيهات الحكومة، بعدما قاما بزيارة رسمية إلى الأردن.وقضى الاثنان جزءا من عطلات الكريسماس مع أطفالهما وأحفادهما.وقال القصر إن شقيقة الملك الأميرة أستريد، 88 عاما، تلقت التطعيم اليوم الأربعاء، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون النرويجية (إن آر كيه).وبدأت النرويج حملة التطعيم في 27 ديسمبر.وسجلت البلاد 509 وفيات على صلة بفيروس كورونا، ونحو 56 ألفا و600 إصابة.