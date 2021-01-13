الرئيس السيسى يحضر افتتاح كأس العالم لكرة اليد





يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة فى استاد القاهرة الدولى.ويشهد محيط استاد القاهرة الدولى انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن؛ استعداداً لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة 13- 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم.