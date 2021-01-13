ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على دير الزور لـ 57 قتيلا

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الإسرائيلي على محافظة دير الزور بعد منتصف الليل، إلى ما لا يقل عن 57 شخصا، قتلوا جميعًا في الضربات الجوية الإسرائيلية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان مساء اليوم أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات الجيش السوري وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء فاطميون في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.وأشار البيان إلى أن مدينة دير الزور ومحيطها، قتل فيها 26 شخص، هم 10 من قوات النظام و4 من الأمن العسكري والبقية من الميليشيات الموالية لإيران لا يعلم فيما إذا كان بينهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، قتلوا جميعًا جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ.وفي البوكمال، قتل 16 من المليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية جميعهم، جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات.أما في الميادين، فقد قتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم 11 من لواء فاطميون من الجنسية الأفغانية والبقية من جنسيات غير سورية لم تعرف هويتهم حتى اللحظة، قتلوا جميعًا جراء ضربتين جويتين استهدفت مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور، وأدى القصف أيضًا إلى تدمير مستودعات ومواقع.وقال المرصد إن هذه الحصيلة تعد أكبر حصيلة خسائر بشرية على الإطلاق بالقصف الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ بدء الاستهدافات.