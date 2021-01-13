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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أغلب بورصات الخليج الرئيسية بدعم ارتفاع النفط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:28 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
وكالات
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أغلقت أغلب البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ قفزت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات القطاع نزولا فاق المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وذلك قبل أن يحد من مكاسب الخام تسارع وتيرة إصابات كوفيد-19 عالميا.

صعد خام برنت إلى أعلى مستوى للجلسة عند 57.42 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 24 فبراير، قبل أن يستقر.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.8 % في مكاسب لخامس جلسة على التوالي، إذ زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 % ليختم الجلسة وهو الأفضل أداء على المؤشر القياسي.

وتقدم سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 %، في حين تقدم سهم بنك دبي الإسلامي 1%.

وارتفع مؤشر أبوظبي هو الآخر للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد 0.6 %.

جاءت مكاسب المؤشر القياسي مدفوعة بشكل أساسي بزيادة سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2 %.

قال البنك أمس الثلاثاء إنه أصدر سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار يوان (232.20 مليون دولار) عند 3.15 %، وهو أول إصدار مقوم باليوان هذا العام في سوق سندات فورموزا.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3 %، مدعوما بصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.2 %.

وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، اثنين بالمئة وكان من الأفضل أداء على المؤشر.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.3 %، مدعوما بزيادة 1.8 % لسهم صناعات قطر.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.2 % بعدما أعلن أمس الثلاثاء عن صافي ربح 12 مليار ريال (3.30 مليار دولار) في 2020، انخفاضا من 14.4 مليار ريال في 2019.

جاء الربح أعلى قليلا من متوسط توقعات سبعة محللين البالغ 11.7 مليار ريال، بحسب بيانات رفينيتيف.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 %.

وتقدم سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.4 % وكان الأفضل أداء على المؤشر، في حين ارتفع سهم الشركة الشرقية للدخان حوالي 2%.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 8914 نقطة.
أبوظبي.. صعد المؤشر 0.6 % إلى 5291 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.8 % إلى 2721 نقطة
قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 % مسجلا 10867 نقطة.
مصر.. تقدم المؤشر 0.4 % إلى 11389 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 0.4 % إلى 1452 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.04 % إلى 3673 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 % إلى 6157 نقطة.

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