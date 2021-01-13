رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:27 م
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم، وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة استهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة، لوران، وتم خلال الحملة تغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتغريم فوري لـ٣ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى غلق وتشميع ٥ منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة" للرواد وتم مصادرتها في الحال، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات.

ونفذ حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملة مكبرة شملت شوارع، ميدان التحرير، القائد جوهر، أبي الدرداء، وأسفرت عن ضبط ٢٧ حالة وتغريمهم غرامة فورية "٥٠ جنيها" لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، كما تم إزالة الإشغالات وتسيير حركة المارة والمرور.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة كافة الأكشاك والإشغالات المخالفة أمام المدارس بشارع الأمير لؤلؤ، كما تم غلق مركزين للدورس الخصوصية (سنتر) بمنطقة مينا البصل، وتم التفتيش على المطاعم والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمنشية الجديدة، شارع الكرنتينا، شارع مسجد القباري وأسفل كوبري ٢٧ بالقباري وطريق القباري السريع، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ غرامة فورية (50 جنيها)، وذلك لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع باب شرق والعطارين، وتم خلالها إزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة، لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور، كما تم إغلاق ٣ منشآت عبارة عن قاعة، كافتيريا، كافيه، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020