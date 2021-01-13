حملات بأحياء الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم، وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة استهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة، لوران، وتم خلال الحملة تغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتغريم فوري لـ٣ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى غلق وتشميع ٥ منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة" للرواد وتم مصادرتها في الحال، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات.ونفذ حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملة مكبرة شملت شوارع، ميدان التحرير، القائد جوهر، أبي الدرداء، وأسفرت عن ضبط ٢٧ حالة وتغريمهم غرامة فورية "٥٠ جنيها" لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، كما تم إزالة الإشغالات وتسيير حركة المارة والمرور.وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة كافة الأكشاك والإشغالات المخالفة أمام المدارس بشارع الأمير لؤلؤ، كما تم غلق مركزين للدورس الخصوصية (سنتر) بمنطقة مينا البصل، وتم التفتيش على المطاعم والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمنشية الجديدة، شارع الكرنتينا، شارع مسجد القباري وأسفل كوبري ٢٧ بالقباري وطريق القباري السريع، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ غرامة فورية (50 جنيها)، وذلك لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأوضح اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع باب شرق والعطارين، وتم خلالها إزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة، لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور، كما تم إغلاق ٣ منشآت عبارة عن قاعة، كافتيريا، كافيه، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.