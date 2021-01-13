بث مباشر.. حفل افتتاح مونديال اليد 2021





يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب تشيلي، في افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، التي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.ويقدم «الدستور» خدمة البث المباشر لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، الذي يقام في الساعة الخامسة مساءً، وسيشارك فيه المطرب تامر حسني، حيث يقدم الأغنية الرسمية للبطولة وسيظهر فيه أيضا شو كندي وكبار الشخصيات.وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة البث الأرضي تايم سبورتس.