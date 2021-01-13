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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تستعيد 7 أطفال من مخيمات شمال شرقي سوريا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:24 م
مخيمات شمال شرقي
مخيمات شمال شرقي سوريا
أ ش أ
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أعادت فرنسا، اليوم الأربعاء، سبعة أطفال من أبناء من تصفهم بـ "الجهاديين الفرنسيين" إلى أراضيها، كانوا يتواجدون بمخيمين في شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه تم تسليم الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين العامين و11 عامًا و"يتسمون بالضعف بصفة خاصة" على حسب وصفها، إلى السلطات القضائية وتولت الخدمات الاجتماعية رعايتهم.

وأوضح مصدر كردي في المنطقة أن الأطفال كانوا يعيشون في مخيمين اثنين يديرهما الأكراد ويعرفان باسم "الروج" و"الهول"، حيث يُحتجز به آلاف من أقارب عناصر "داعش" وأنصارهم منذ هزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا خلال عام 2019.

وقد تمكنت فرنسا من إعادة 35 طفلًا حتى الآن إلى أراضيها، العديد منهم أيتام، كما أن الخطوة الأخيرة تأتي في إطار مواصلة عملية إعادة بالغة الحساسية قد بدأت بعد الإطاحة بتنظيم داعش الإرهابي.

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