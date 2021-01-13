«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بـ(كوفيد- 19).وقالت الوزارة إنه يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا التى تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل، حيث إن اللبن الصناعى لا يعطى هذه الحماية.وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة حتى اليوم.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها، و8304 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.