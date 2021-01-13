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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:29 م
السيسي
السيسي
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استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السيد جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتان.

وقد نقل السيد "كايسر" إلى السيد الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، معربًا عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس لخدمة الشعب المصري، وهي المشروعات التى صنعت تاريخاً مشرفاً للشركة في المنطقة والعالم.

من جانبه؛ طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، معرباً سيادته عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز"، والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام، لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكداً سيادته أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر، ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع
الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع

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