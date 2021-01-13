المجر تسجل أولى حالاتها من إصابات السلالة الجديدة لكورونا

سجلت المجر أول ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة الأسرع انتشارا من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19، بحسب ما أعلنته سيسيليا مولر كبيرة المسئولين الطبيين المجريين وذلك في إيجاز صحفى اليوم الأربعاء.وكانت الحكومة قد مددت في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاقا حتى الأول من فبراير ليشمل حظر تجوال مسائي وكذلك التعلم عن بعد لطلاب المدارس الثانوية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، وصل إجمالي الإصابات بكوفيد- 19 إلى 344 ألفا و352 إصابة، ووصلت الوفيات 10 آلاف و853 وفاة.وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، جرى تسجيل 696 إصابة جديدة و128 وفاة جديدة.