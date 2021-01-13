بعد 5 سنوات من الفراق.. سوزان نجم الدين تصطحب أبناءها إلى أسوان





ظهرت النجمة سوزان نجم الدين، أمس، وهي تنتظر أبناءها بمطار القاهرة الجوي بعد غياب 5 سنوات عنهم في لقطات مؤثرة.وقالت سوزان نجم لـ"الدستور"، إنها سعيدة للغاية بمقابلة أولادها في مصر بعد هذا الغياب الطويل، الذي عبرت عن غضبها الشديد بسبب، والذي أرجعته لإدارة ترامب البغيضة.وأوضحت أنها الآن تشعر بكامل السعادة، مؤكدة أنها سوف تسافر رفقة أبنائها إلى أسوان خلال هذه الفترة من أجل التمتع بأجوائها الساحرة.والتقت النجمة السورية سوزان نجم الدين للمرة الأولى بأبنائها بعد غياب سنوات، إثر قرار رئيس أمريكا دونالد ترامب بعدم وصول السوريين إليها أو مغادرتهم منها، وهو ما وضع في قلبها حزنا شديدا.وظهرت مؤخرا سوزان وهي تنتظر صغارها بمطار القاهرة الجوي بعد غياب 5 سنوات، حيث ظهرت وهي تبكي بجوارهما بطريقة مثيرة لتؤكد مدى طول فترة الغياب بينهم.