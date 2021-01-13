السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة بسبب كورونا

حذرت وزارة ‏الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، من السفر إلى 12 دولة منها تركيا ولبنان وسوريا وإيران بسبب فيروس كورونا.وطلبت ‏الداخلية السعودية في بيان مساء اليوم من مواطنيها في الدول التي لم تسيطر على كورونا التسجيل في السفارات التابعة للمملكة من أجل تقديم الدعم لهم.وشددت ‏الداخلية السعودية على ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى دول لم تسيطر على كورونا.وكان مجلس الوزراء السعودي، أعلن أمس الثلاثاء، تنفيذ السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءا من 31 مارس 2021 وذلك وفقًا للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية.