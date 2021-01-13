السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون المشترك

استعرض وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين تبادلا، خلال الاتصال، وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.