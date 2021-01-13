تراجع إنتاج روسيا من الذهب 6% إلى 288.98 طن في يناير-أكتوبر

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا أنتجت 288.98 طن من الذهب بين يناير وأكتوبر، انخفاضا من 307.35 طن في الفترة ذاتها من 2019.أنتج البلد أيضا 796.11 طن من الفضة في الأشهر العشرة الأولى من العام، انخفاضا من 813.20 طن على مدى الفترة المقابلة من العام السابق.