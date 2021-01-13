الأنبا نيقولا يوضح الاختلاف بين الأرثوذكس والمنتمين إليها حديثًا









أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريحات صحفية حول "الاختلاف الأساسي بين المسيحيين الأرثوذكس وبين أتباع الطوائف المسيحية الأخرى المنضمين حديثًا إليها".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المنضمون حديثًا يتعلمون عن الكنيسة الأرثوذكسية من الكتب، أما أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فهم ولدوا وتعمدوا فيها واستقوا تعليمها من والديهما منذ نعومة أظافرهم، فعاشوها وعايشوها حياتيًا".وأضاف: "يقول الأب يوحنا رومانيدس: "ستجدون الجواب على هذه المسألة إن عالجتموها كما لوكنتم تُعالجون أي مسألة علمية. قراءة كتبٍ طبيَّةٍ كثيرة لا تجعلك طبيبًا حقيقيًّا. أن تكون طبيبًا كفوءًا لا يعني أنه يتوجّب عليك أن تتخرَّج من كليَّةٍ طبيَّة وحسب، إنَّما عليك أن تمضي فترةً طويلةً من الوقت كطبيبٍ متدرّب تحت إشراف طبيبٍ مختبرٍ كان قد أظهر كفاءته بعلاج المرضى، المعيير نفسها تنطبق على مهنة المحامين أيضًا".