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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور طبعة جديدة من كتاب «ضرب الإسكندرية» للعقاد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:24 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار نشر إضافة للنشر والتوزيع كتاب "ضرب الإسكندرية في 11 يوليو 1882" للكتاب عباس محمود العقاد، وهو إعادة طبع حيث صدرت طبعته الأولى في العام 1952، ويأتي الكتاب في 180 صفحة من القطع المتوسطة.

ويدور الكتاب حول وقائع ضرب الأسطول الإنجليزي لمدينة الإسكندرية، ذلك لاحتلال مصر جراء اشتعال الثورة العرابية مما أسفر عن تدمير ساحل مدينة الإسكندرية بالكامل وكل المباني القريبة من البحر في مأساة حقيقية عاشها الشعب المصري عمومًا والسكندري خصوصًا، وحالما هاجم البريطانيون المدينة، شرعوا في التو في عملية غزو واسع النطاق لمصر لاستعادة سلطة الخديوي. وظلت مصر تحت الاحتلال البريطاني حتى عام 1956.

وجاءت روايات بعض الصحف الأجنبية عن المواقع الأوروبية التي استهدفتها قذائف الأسطول الإنجليزي منها ما جاء في صحيفة التايمز "إن بعض القذائف قد سقط في الأحياء الأوروبية إلى جوار القنصلية الإنجليزية على مسافة ألفي متر من حصن قايتباي".

وقالت صحيفة الفاردي ألكسندري: "إن قذائف الإنجليز التي كانوا يرمون بها حصن كوم الدكة، سقط منها اثنتان في حديقة دير الفرنسيسكان، وقذيفة في ساحة رهبان المدارس المسيحية، واثنتان بالقرب من دير الأيتام، واثنتان في الحدائق التي تكتنف أبنية المدرسة الإيطالية الجديدة".


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