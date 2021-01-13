البابا تواضروس يشرح جواهر الحياة المسيحية في «صوت حبيبي» (فيديو)
الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:44 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "صوت حبيبي"، للبابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "خمسة جواهر في حياتنا المسيحية".
وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته. اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "خمسة جواهر في حياتنا المسيحية".
وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته. اضغط