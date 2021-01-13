أزمة «واتساب» والخصوصية.. ما الذي يجب عليك فعله؟

لا يخفي على أحد أن أغلب التطبيقات التي يتم استخدامها في الأجهزة الذكية لا تمتلك سياسة خصوصية واضحة، فهناك قاعدة أمنية تؤكد أن الجهاز الذي تحمله بمجرد استخدامه لشبكة الإنترنت فهو معرض للاختراق، وتعتبر أغلب بياناتك عليه متاحة.وأثير ذلك الأمر مؤخرًا بشكل كبير، بعدما أعلن واتساب عن سياسية خصوصية جديدة سيقوم بإتباعها، رأى فيها مستخدمون لذلك التطبيق الذي يتبع شركة "فيس بوك" أنه اختراق صارخ للخصوصية وجعل معلومات وبيانات الأشخاص مشاع للشركات.وواجه واتساب موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، بعد فرض سياسة خصوصية جديدة على مستخدميه البالغ، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية، والتى نصت على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع "فيس بوك".ولكن يبقى السؤال حول التصرف الصحيح الواجب اتخاذه تجاه تلك السياسة الجديدة من تطبيق واتساب؟ وما هي البدائل التي من الممكن أن يلجأ إليها الأفراض ويجدون فيها تعويضًا عن ذلك التطبيق؟ وهو ما أجابت عليه "الدستور" في التقرير التالي.في البداية، حذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من الموافقة على السياسة الجديدة الخاصة بتطبيق واتساب، والتي من شأنها الإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص، مشيرًا إلى أن هناك دول بالكامل ترفض تلك الإجراءات والسياسات غير الأمنية.وأضاف حجاج لـ"الدستور" أن سياسة واتساب الجديدة غير واضحة والأمر سيكون أكبر من فكرة استخدام تلك البيانات والمعلومات لمعرفة اهتمامات الجمهور والاستعانة بها في عمليات تسويق، مبينًا أن التطبيق سيخسر الكثير بسبب ذلك الغموض.وأشار إلى أن هناك بدائل كثيرة يمكن للمواطنين استخدامها غير واتساب وهي أكثر أمانًا وتوفر سياسة خصوصية، مضيفًا: "كل الأجهزة التي تستخدم شبكة الإنترنت معرضة للاختراق أو جمع البيانات والمعلومات عن صاحبها ولكن هناك تطبيقات أكثر أمان".وبالفعل هناك عدد من التطبيقات التي تعتبر بديلة للواتساب، منها تطبيق "لاين ماسنجر" والذي يتيح المحادثات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر البرنامج، ولكن ما يميزه أنه غير أمريكي وبالتالي مزيد من الأمان والحفاظ على خصوصية المستخدمين.وأيضًا تطبيق "تليجرام"، وهو من أشهر برامج المحادثات التي باتت تنافس وبشدة واتس آب، حيث أنه تصدر قائمة تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر أمانًا وموثوقية على مستوى العالم، إذ يستخدم نظام تشفير end to end.وأخيرًا تطبيق سيجنال، وهو أحد البدائل الأقوى حاليًا لبرنامج، حيث يتم الترويج له تحت بند أن الخصوصية ممكنة، يستخدم برنامج اتصال مشفر سيجنال تقنية end to end encryption لأجل ضمان الخصوصية لكل المستخدمين.ويستخدم تطبيق واتساب حتى ديسمبر العام 2020 نحو 2.2 مليار مستخدم حول العالم، بينما شهد تطبيقي "تليجرام وسيجنال" قفزات هائلة في أعداد المستخدمين بعد أزمة واتساب الأخيرة، حيث تجاوز مستخدمو تيلجرام الـ500 مليون مستخدم نشط شهريًا، إذ انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى تلجرام في آخر 72 ساعة.وبحسب الشركة فإن 38% منهم من آسيا، و27 % من أوروبا، و21 % من أمريكيا اللاتينية، و8 % من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تظهر بيانات شركة أبتوبيا للأبحاث أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميًا عمدوا إلى تحميل تطبيق سيجنال بزيادة 18 ضعفًا بينما فقد واتساب خلال اليومين الماضيين 1.2 مليون مستخدم.وبالرغم من أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم الأقل في استخدام التطبيقات الأكثر أمانًا إلا أن هناك مواطنون في مصر تركوا واتساب بعد سياسة الخصوصية الأخيرة، منهم يحيى محمد، 32 عامًا، مهندس حاسب آلي، والذي رفض سياسة الخصوصية الجديدة التابعة لتطبيق واتساب.قال في حديث مع "الدستور": "يعتبر واتساب من أهم التطبيقات التي اعتمد عليها بشدة وأكثرها استخدامًا، لكن بنود سياسة الخصوصية الجديدة ستجعل كل بياناتي وتحركاتي متاحة أمام الشركات بحجة استخدامها في معرفة اهتمامات الأشخاص".وأوضح أنه حمّل تطبيق "سيجنال" كبديل عن تطبيق واتساب غير الآمن، مبينًا أن تجربته عليه على مدار اليومين الماضيين كانت سهلة للغاية ويشبه تمامًا تطبيق واتساب مع اختلاف أنه آمن.