رئيس جامعة طنطا يهنئ المستشار «جبالي» لاختياره رئيسًا لمجلس النواب

هنأ￼ ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد 2021، متمنيًا لسيادته خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن، كما هنأ كلا من المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم بانتخابه وكيلًا أول للمجلس، ومحمد محمد أبو العينين لانتخابه وكيلًا ثانيًا للمجلس.كما تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب المصري، بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، أمس الثلاثاء، متمنيًا لجميع النواب السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.