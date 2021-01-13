رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروبا توسع وتمدد إجراءات العزل العام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:35 م
إجراءات العزل العام
إجراءات العزل العام
وكالات
طباعة
أعلنت حكومات في شتى أنحاء أوروبا، اليوم الأربعاء، عن تشديد إجراءات العزل العام وتمديد أجلها لمكافحة فيروس كورونا، في ظل المخاوف من السلالة سريعة الانتشار التي رُصدت أولا في بريطانيا، وعدم توقع مساعدة كبيرة من اللقاحات لشهرين أو ثلاثة أشهر أخرى.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، إن بلاده ستمدد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر أبريل، مع غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار الجائحة.

أما وزير الصحة الألماني، ينس شبان، فقد قال إن بلاده ستضطر على الأرجح لتمديد أجل قيود مكافحة الفيروس إلى فبراير، وشدد شبان على ضرورة الحد من الاختلاط بدرجة أكبر لمكافحة السلالة الأشد عدوى.

وأقر مجلس الوزراء الألماني قيودا أشد على دخول البلاد تُلزم القادمين من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة من الإصابات أو تشهد انتشارا للسلالة الأسرع انتقالا- بالخضوع لفحص للكشف عن الفيروس.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع لأعضاء البرلمان، أمس الثلاثاء، إن الأسابيع الثمانية أو العشرة المقبلة ستكون صعبة جدا إذا انتشرت السلالة الجديدة في ألمانيا، وذلك حسبما أفاد أحد المشاركين في الاجتماع.

وقال شبان لإذاعة دويتشلاند فونك، اليوم، إن الأمر سيستغرق شهرين إضافيين أو ثلاثة قبل البدء فعلا في جني ثمار حملة التطعيم.

وفي هولندا، قالت الحكومة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها ستمدد إجراءات العزل العام، التي تشمل إغلاق المدارس والمتاجر، ثلاثة أسابيع على الأقل حتى التاسع من فبراير.

وقال رئيس الوزراء، مارك روتة، في مؤتمر صحفي: "القرار ليس مفاجأة، لكنه خيبة أمل كبيرة"، وأضاف أن التهديد الذي تمثله السلالة الجديدة "مقلق جدا".

وفي فرنسا اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار الوزراء، لبحث الإجراءات الجديدة المحتملة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه من المحتمل زيادة ساعات حظر التجول المفروض على مستوى البلاد، ليصبح من السادسة مساء بدلا من الثامنة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مناطق البلاد.

وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية إنه لا داعي لإغلاق المدارس في البلاد، لكن يتعين فرض قيود جديدة بسبب السلالة التي رُصدت أولا في بريطانيا، مضيفا أن قبول اللقاحات على نطاق أوسع قد ينهي الأزمة بحلول سبتمبر.

ووردت أنباء أكثر إيجابية من بولندا، حيث استقرت أعداد الإصابة بكوفيد- 19 بعد ارتفاعها في الخريف.

وقال وزير المالية، تاديوش كوسينسكي، في مقابلة مع موقع ماني الإلكتروني: "آمل في تخفيف القيود قليلا خلال أسبوعين أو ثلاثة".

موضوعات متعلقة

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

بث مباشر.. حفل افتتاح مونديال اليد 2021

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس