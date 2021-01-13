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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تنظم احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية «ISO» للكلية الجوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:11 م
جريدة الدستور
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نظمت القوات المسلحة، اليوم، احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية "ISO" من شركة "IAS" الأمريكية للكلية الجوية، والتى جاءت تتويجا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

حضر الاحتفالية الفريق  محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أ. ح  مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع نائبا عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ الشرقية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين لعدد من الدول الصديقة والشقيقة وعدد من قادة الكلية الجوية السابقين وعدد من رؤساء الجامعات المدنية المصرية.

بدأ الاحتفال بكلمة مدير الكلية الجوية أكد فيها تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمى استنادا على الأسس العلمية المدروسة.

وأشاد أعضاء شركة "IAS" الأمريكية المانحة لشهادات الاعتماد الدولية بالمستوى المتميز للكلية الجوية وما تتضمنه من تخصصات متطورة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية بما يؤهلها للوصول إلى درجة الريادة فى مختلف المجالات التخصصية الجوية.

وفى نهاية الاحتفال تم منح شهادات الأيزو للكلية الجوية وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من جهد من أجل حصول الكلية على تلك الشهادات الدولية المرموقة.

يأتى ذلك تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المستمر.

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