رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة العمل الدولية تطالب بحماية أفضل للذين يعملون من المنزل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:07 م
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
وكالات
طباعة
ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يحتاجون إلى حماية قانونية أفضل فيما سرعت جائحة كوفيد19- من الاتجاه صوب العمل عن بعد.

قدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن 20 % من العاملين بالعالم اضطروا لأداء وظائفهم من غرف معيشتهم أو مطابخهم أو غرف نومهم خلال الذروة الأولى للجائحة في الشهور الأولى من العام الماضي.

وقبل بدء انتشار مرض كوفيد19-، كان عدد من يعملون من المنزل 260 مليون أو 9ر7 % من القوة العاملة حول العالم.

والكثير منهم نساء يعملن بالخياطة ومن يمتهنون التطريز وعمال التجميع الإلكتروني وموظفي المطالبات التأمينية والمنقحين ومدخلي البيانات.

كان يعيش نحو 166 مليون من الذين يعملون من المنازل في آسيا، بحسب تقدير منظمة العمل الدولية لما قبل الأزمة.

وفي أوروبا، فإن الدول ذات المعدلات الأعلى فى العمل من المنزل هي بريطانيا وهولندا وفنلندا والنمسا.

وقالت منظمة العمل في تقريرها: "هناك فجوات كبيرة في الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يعملون من المنزل في المجال الصناعي ولعمال المنصات الرقمية المتمركزين في منازلهم أيضا".

ولا تطبق في الغالب قوانين الضمان الاجتماعي بشكل ملائم والكثير من هؤلاء العاملين يستثنون من الضمان الاجتماعي لأنهم مصنفون على أنهم يعملون بصورة حرة ولحسابهم الخاص.

وجدت منظمة العمل الدولية أن من يعملون من المنزل يحصلون على مقابل يقل كثيرا عن الآخرين حتى بعد حسم عوامل السن والتعليم والمهنة.

ويواجه من يعملون من المنزل ومن بينهم العاملون عن بعد عبر الإنترنت، مخاطر صحية وقلة الحصول على التدريب الكافي وصعوبات للانضمام للنقابات، بحسب المنظمة.

وقال المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الأجور العادلة والضمان الاجتماعي وساعات العمل المنظمة مطلوبة للتصدي لتلك المشاكل.

موضوعات متعلقة

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس