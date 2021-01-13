«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

أعلن جاليري مشربية عن استضافته معرض "اسكتشات" للفنان جورج بهجوري في الفترة من ١٧ يناير - ١٧ فبراير ٢٠٢١، وسيجري افتتاح المعرض من 5 - 10 مساء.وأعلن الجاليري في بيان أن معرض "اسكتشات" سيكون آخر معارض الفنان جورج بهجوري إذ عزم على عدم إقامه معارض فنية أخرى.وجاء في البيان "كم عدد المعارض التي قدمها بهجوري خلال مسيرته الطويلة؟ وكم عدد المعارض التي قدمها في قاعة مشربية للفن المعاصر؟ من المستحيل أن نعرف العدد بالضبط، ولكن هذا المعرض من المفترض أن يكون هذا آخر معارضه، هل يمكن تصديق ذلك؟".