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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:06 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الهادي
آلاء حسن
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قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، اختيار الناقد الدكتور يوسف نوفل رئيسا فخريا للنقابة.

جاء هذا الاختيار وفاء لما قدمه من منتج أكاديمي وبحثى وثقافي في رحلته العلمية والأكاديمية والثقافية الطويلة.

وسنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تقليدًا جديدًا بتكريم مبدع من مبدعيها الكبار لمنحه الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام، تقديرا لرموز مصر الثقافية، وتكريمًا لرحلة عطاء هذه الرموز، وقد كان أديب مصر الكبير أول رئيس شرفي للاتحاد، ومن الرؤساء الفخريين الدكتور حسين نصار، والأديب صنع الله إبراهيم، والأديب بهاء طاهر، والعلامة محمد عوني عبد الرؤوف، وسوف تقام احتفالية حين تسمح الظروف بذلك لتسليمه درع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

ووجه الدكتور يوسف نوفل شكرا لرئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، كما عبر عن وافر شكره للرئيس الشرفى السابق للنقابة عونى عبد الرؤوف.

جدير بالذكر أن الناقد والدكتور يوسف نوفل من مواليد 1 أكتوبر 1938، أديب وناقد وشاعر مصري، يعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث، التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964، وعلى الماجستير 1969، ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973 وموضوع الأطروحة عن "محمد عبد الحليم عبد الله"، وحصل على درجة "أستاذ" سنة 1985.

تولى عدة مناصب منها عميد مؤسس لكلية التربية ببور سعيد سنة 1986 – 1988م، كما أسس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات بجامعة قناة السويس، ورئيس أقسام اللغة العربية فى: كلية البنات، وكليات التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات.

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