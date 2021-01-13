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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط مستقر بعد تراجع المخزون الأمريكي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:04 م
النفط
النفط
وكالات
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استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، تتجاذبها زيادة إصابات كوفيد-19 العالمية وتراجع فاق التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية كان قد أطلق موجة صعود في وقت سابق.

وبحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، كانت أسعار خام برنت مرتفعة 11 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 56.69 دولار للبرميل.

كانت الأسعار صعدت إلى 57.42 دولار في وقت سابق مجلس الجلسة، أعلى مستوياتها منذ 24 فبراير.

وسيكون المفترق التالي لأسعار برنت عند تجاوز 60 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم تبلغه منذ يناير 2020.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4 % مسجلا 53.43 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 53.93 دولار، أعلى سعر له منذ 20 فبراير.

وقال كومرتس بنك "أجواء التفاؤل في أوساط المستثمرين، والمؤشرات الإيجابية على صعيدي العرض والطلب... تقدم الدعم."

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 484.5 مليون برميل.

يتجاوز ذلك الانخفاض توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لتراجع لا يتجاوز 2.3 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزون الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

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