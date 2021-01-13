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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:03 م
المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
آلاء حسن
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أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020، إذ تصدرت الطبعة العربية لكتاب "التاريخ السياسى والعسكرى للدولة العثمانية" بجزئية قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.

من ضمن الكتب الأكثرمبيعًا: "الصحافة المدمجة"، "المسيحية القبطية في ألفي عام"، "سحر مصر"، "تراث دافنشي: كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"، "أسباب الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ مصر القديمة"، "اليهود والعالم والمال"، "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي"، "التعقل: ممارسات عملية لحل مشكلات الحياة اليومية"، "غواية اللامعقول"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي"، "مصر في القرن 19: محمد علي إلى الاحتلال البريطاني"، "كيف أصبح العهد القديم كتابًا: تدوين إسرائيل القديمة"، "بانوراما الأفكار الفلسفية"، "أصول التاريخ الأوروبي الحديث"، "تاريخ شعبي للعالم" بجزئية، "شوبنهاور: مقدمة موجزة"،"مثنوي"، "تاريخ الفلسفة في الإسلام "،"قصة الفيزياء"، "فلسفتي كيف تطورت".

ضمّت أيضًا "هكذا تكلم زرادشت"، "مباهج الفلسفة"، "المرجع في علم النفس السياسي"، "العلم عند العرب"، "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون"، "العقلية البدائية"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "تشريح الفيلم"، "مصر بعد الفراعنة:من الاسكندر حتى الفتح العربي"، "ذكريات أميرة مصرية"، "الأصول العرقية والرق في الشرق الأوسط"، "الدولة المصرية القديمة"، "النسوية وحقوق المرأة في العالم"، "إدوارد سعيد:مقدمة نقدية"، "التحول الكبير"، "النزعة الإنسانية"، "المذبحة الكبرى للقطط"، "عالم الرياضيات العجيب"، "معجم الأساطير اليونانية والرومانية" "القاهرة تواريخ مدينة"، "أدب الرحلات"، "السينما الإيرانية:تاريخ سياسي"، "الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد"، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "شرح سعديا الفيومي لسفر التكوين"، "إمبراطوريات متخيلة"، "ميشيل فوكو، السامية ومعاداتها"، "مواطنون وسادة"، "علم الضحك"، "تاريخ إثيوبيا"، "كيف تحيا في رفاه"، "سوسيولوجيا المقدس"، "الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه".

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